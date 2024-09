Kontroverser Auftritt in Neuss-Rosellen Schützenkönig singt Sexlied bei Nikolaus-Casting

Es war ein ungewöhnliches Bild, das sich am Montagabend im Festzelt in Rosellen bot: Vier Nikoläuse mit weißen Rauschebärten, roten Zipfelmützen und Umhängen betraten die Tanzfläche. Sie alle kandidierten um das Amt des Heiligen, der eine zentrale Figur auf dem Nikolausmarkt der Amazonen in Rosellen ist und vor allem Kinderaugen zum Leuchten bringt. Doch anstatt ein Weihnachtsgedicht oder -lied vorzutragen – wie vom Frauencorps ursprünglich angedacht –, entschied sich ein Kandidat für einen Vortrag, der nicht für Kinderohren bestimmt war.