Schützenfest in Weckhoven Der Schützenverein Weckhoven feiert sein neues Königspaar

Festlicher Höhepunkt wird die große Königsparade auf dem Lindenplatz am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) sein. Dort werden Schützenkönig Karl Kevin Bölling und seine Königin Janine Marion Bölling im Mittelpunkt stehen. Der gebürtige Neusser und seine in Düsseldorf geborene Frau wohnen in Weckhoven, beide begeistern sich seit vielen Jahren für das Vereinsleben. Kevin Bölling ist bereits seit 1994 Mitglied im Schützenverein Weckhoven, auch in den Nachbarorten, etwa in Reuschenberg, war er bereits als Schütze aktiv. Seine Zeit beim Schützenverein Weckhoven begann er im Gildezug Jungschützen, mittlerweile ist er Major und erster Vorsitzender der Schützengilde. Der große Traum des 31-jährigen Berufskraftfahrers, einmal Schützenkönig in Weckhoven zu sein, hat sich in diesem Jahr erfüllt.