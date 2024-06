Schützenfest in Rossellerheide Thomas und Petra Goerdts tauschen Trikot gegen Zepter und Krone

Wenn am Samstag, 22. Juni, um 12 Uhr die Böllerschüsse erklingen, ist es so weit: Das Schützenfest in Rosellerheide-Neuenbaum beginnt. Und zwar mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Pitter-un-Paul-Platz mit anschließendem Umzug des Tambourkorps Rosellerheide. Doch während Schützen, Musiker und Gäste auf den Fackelzug und Tanz im Festzelt am Samstagabend (20 Uhr) hinfiebern, steht Thomas und Petra Goerdts am darauffolgenden Tag noch ein viel größeres Highlight bevor: die Krönung.