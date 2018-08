Neuss: Schützenfest in Grimlinghausen beginnt am Samstag

Heimatfest in Neuss-Grimlinghausen

Grimlinghausen Stefan Küppers ist Schütze durch und durch: Gemeinsam mit seiner Frau Eva steht der Schützenkönig ab Samstag im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in Grimlinghausen, die um 12 Uhr mit Böllerschüssen eingeläutet werden.

Die große Königsparade ist für Sonntag, 15.30 Uhr, auf der Bonner Straße geplant, anschließend wollen die Schützen zu einem Umzug durch den Stadtteil starten und den Abend beim Tanz im Festzelt abschließen. Für Musik sorgen soll die Partyband „Herzschlag“, die die Grimlinghausener auch für den ersten Fest-Abend, also für Samstag, engagiert haben. Am Samstagabend, 21 Uhr, steht auch der Fackelzug an, bei dem die Schützen ihre leuchtenden Kunstwerke präsentieren wollen. Eva und Stefan Küppers – beide sind nach dem „Ziegenkuss“ offiziell Mitglieder der Dorfgemeinschaft von Grimlinghausen – wünschen den Schützen sowie den Besuchern des 163. Heimatfestes harmonische Stunden „bei bestem Schützenwetter“.