Schützenfest in Hoisten So feiert das Königspaar das große Fest

Ein pickepackevolles Schützenfest-Wochenende steht bevor, in Elvekum, Erfttal und Hoisten wird gefeiert. Beim größten der drei, in Hoisten, wird das Fest der Hubertusschützenbruderschaft am Samstag um 12 Uhr mit dem Böllerschießen am alten Sportplatz eingeläutet. Um 17 Uhr wird das Fest vom Tambourcorps Hoisten angekündigt, bevor es nach dem Antreten der Schützen im Festzelt und Totenehrung am Denkmal ab 20 Uhr mit den „Real Tones“ zum Tanzvergnügen übergeht. Nicht nur am Sonntag, 16 Uhr, während der Königsparade, werden er und seine Gattin im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen: König Björn Haas und seine Frau Katharina. 1979 in Neuss geboren, verbrachte er die ersten zehn Lebensjahre in Reuschenberg, um dann mit den Eltern Karl-Heinz und Hannelore und Bruder Marcel nach Hoisten zu ziehen.