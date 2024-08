Bürger-Schützenfest in Neuss Busumleitungen für den Schützenumzug am Oberstehrenabend

Folgende Haltestellen können während des Umzugs nicht angefahren werden: Stadthalle Bussteig 1 und 2, Landestheater 4 und 6, Zolltor, Neustraße, Niedertor, Schwannstraße sowie am Neusser Hauptbahnhof die Bussteige 2 bis 4 und Hermannsplatz. Ersatzhaltestellen werden wie folgt eingerichtet: an der Weingartstraße für die Linien 843, 844 und 848, an der Stresemannallee, an der Stadthalle (rückseitig der Straßenbahnwendeschleife), an der Batteriestraße am Hafenbecken 1, am Hauptbahnhof (Bussteig 5) sowie an der Gielenstraße in Höhe der Firma Pit Stop (nur Linie 842 und 849).