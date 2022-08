Termine, König und Parade : Was man zum Schützenfest in Neuss 2022 wissen muss

Was man zum Schützenfest in Neuss 2022 wissen muss

Neuss Nach zwei Jahren Corona-Pause kann in diesem Jahr das Neusser Schützenfest wieder gefeiert werden. Wann es los geht, wie gefeiert wird und was man sonst noch über das Brauchtum wissen muss.

Wann findet das Neusser Bürgen-Schützenfest 2022 statt?

Traditionell wird das Neusser Bürgerschützenfest am letzten Augustwochenende ausgerichtet. In diesem Jahr wird also von Samstag, 27. August, bis Dienstag, 30. August, gefeiert. Zum Schützenfest gehört auch die Kirmes an der Hammer Landstraße: Sie wird bereits am Freitagnachmittag, 26. August, um 17 Uhr eröffnet.