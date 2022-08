Böllerschießen und NGZ-Empfang beim Schützenfest in Neuss : Ein strahlender König im Pulverdampf

Böllerschießen und NGZ-Empfang beim Schützenfest in Neuss

Neuss Mit Salut-Schüssen aus den städtischen Geschützen und anschließend einem herzlichen Prosit auf fröhliche Kirmestage beim Empfang der NGZ wurde am Samstagmittag das Neusser Bürger-Schützenfest eröffnet. Mit dabei: eine Puppe, viele Herzen und ein Erzbischof.

Mehr als zwei Kilo Schwarzpulver gingen am Samstag in Rauch auf, als Dennis Kluge, Birgit Bossems und Thomas Mathen um Punkt zwölf Uhr mit neun Salven der städtischen Geschütze das Neusser Schützenfest eröffneten. Im Pulverdampf dahinter standen Königspaar und Komitee – und strahlten. „Was ist das schön“, sagte Schützenkönig Kurt Koenemann.

Der Rauch hatte sich kaum verzogen, da ging es beim Böllerempfang der NGZ auf dem Wendersplatz um all das, was nun verheißungsvoll vor den Schützen liegt. Es scheine sich anzubahnen, sagte Schützenpräsident Martin Flecken im Interview mit NGZ-Reporter Ludger Baten, dass es am Dienstagabend drei Königsbewerber gibt. Würde man auch Frauen zum Vogelschießen zulassen, bekäme der Wettkampf ganz andere Dimensionen. Katharina Reinhold, die stellvertretende Landrätin, vertrat zwar die Ansicht: „Feiern ohne Frauen geht nicht – doch das Schießen sollte Sache der Männer bleiben.“ Als Horst Thoren, Stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung, die gleiche Frage aber der Bürgermeistergattin Ute Breuer stellte, sagte die nur: „Warum eigentlich nicht?“