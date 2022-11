Brauchtum in Neuss : Neusser Schützen treffen sich zur Jahreshauptversammlung

Neuss Die Tagesordnung ist umfangreich, wenn sich am Freitag, 18. November, die Mitglieder des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) im S-Forum der Sparkasse Neuss an der Michaelstraße zu ihrer Jahreshauptversammlung treffen. Das steht an.

Im Vorfeld erwartet das Komitee, dass sich vergleichsweise viele Mitglieder zur Teilnahme an dieser Versammlung entscheiden. Um allen Interessierten die uneingeschränkte Teilnahme zu ermöglichen, werden rund 550 Sitzplätze im S-Forum zur Verfügung stehen. „Wir werden keine Tische anbieten, jeder verfügbare Raum wird in diesem Jahr für Sitzplätze genutzt“, erklärt Schützenpräsident und Versammlungsleiter Martin Flecken.

Schützenpräsident Martin Flecken erwartet viele Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Der NBSV hat seine Mitglieder gebeten, frühzeitig anzureisen, damit die Sitzung pünktlich starten kann. Die Versammlung beginnt um 20 Uhr. Im Foyer des S-Forums findet die Registrierung aller Teilnehmenden und die Ausgabe der benötigten Stimmkarten statt. In der Jahreshauptversammlung informiert das Komitee über die Aktivitäten des NBSV im abgelaufenen Jahr, Schatzmeister Robert Rath wird seinen Kassenbericht und eine Prognose zur Finanzlage für das kommende Jahr vorlegen und mehrere Komiteemitglieder stehen turnusmäßig zur Wiederwahl an: Schriftführer Holger Schöpkens, Oberschützenmeister Achim Robertz, Christoph Ulrich und Markus Jansen. Danach werden mehrere vorab eingereichte Anträge diskutiert und darüber abgestimmt.

„Jedes Vereinsmitglied kann mit seinem Stimmrecht die Entscheidungen beeinflussen. Dafür ist die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung wichtig“, betont Schützenpräsident Martin Flecken in einer Mittelung. Die vollständige Tagesordnung der Jahreshauptversammlung wird nach Angaben der Verantwortlichen fristgerecht veröffentlicht.

(NGZ)