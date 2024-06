Neusser Bürger-Schützen-Verein – Versammlung hat begonnen Mehr als 500 Schützen in Neuss stimmen über Frauen im Verein ab

In der Stadthalle warten neben den Schützen auch zwei Frauen gespannt auf das Ergebnis: Constanze Stroeks und Sandra Maria Breuer hatten in der Satzungskommission mitgearbeitet, ebenso wie 15 weitere Schützen aus dem Komitee, den Korps sowie dem Schützenlustzug „Fein raus“, der sich für eine Frauen-Mitgliedschaft im NBSV stark gemacht hatte. Sollte die geänderte Satzung angenommen werden, würde sie am 1. Juli 2025 in Kraft treten. Begründet wird der Termin mit der praktischen Umsetzung der Satzung im Detail sowie den entsprechenden Änderungen im Vereinsregister.