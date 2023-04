Gastronomie in Neuss Grenadiere und Jäger reagieren auf Wunderbar-Aus

Ein wirtschaftlicher Schaden sei den Jägern, die am 20. April in der Wetthalle ihre Jubiläumsparty „18hundert23“ feiern, durch die Turbulenzen nicht entstanden, fügt er hinzu. Grenadier-Schatzmeister Carsten Dorweiler kann das auch allen versichern, die mit der Eintrittskarte für die Jubiläumsparty am 20. Mai im Zeughaus zwei Wunderbar-Biermarken á 2,20 Euro erwerben mussten. Die Grenadiere hätten einen neuen Caterer als Partner gewinnen können, heißt es in einem Rundschreiben vom Mittwoch, der im Tausch gegen zwei „alte“ zwei eigene Wertmarken ausgeben würde.