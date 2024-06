Neusser Bürger-Schützen-Verein – Satzungsänderung beschlossen Schützen in Neuss sagen Ja zu Frauen im Verein

Update | Neuss · Frauen dürfen Mitglied im Neusser Bürger-Schützen-Verein werden. Das haben die Schützen am frühen Sonntagabend bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen. Mitmarschieren können sie allerdings nicht. So fiel die Entscheidung in der Stadthalle.

16.06.2024 , 19:12 Uhr

31 Bilder Neusser Bürger-Schützen stimmen für Frauen im Verein 31 Bilder Foto: Andreas Woitschützke

Nach mehr als zwei Stunden Erläuterung und Diskussion haben Mitglieder des Neusser Bürger-Schützenvereins am Sonntag entschieden: Frauen dürfen künftig Mitglied im Verein werden. 82,6 Prozent der mehr als 500 stimmberechtigten Mitglieder in der Stadthalle stimmten für eine entsprechende Satzungsänderung, 17,4 Prozent waren dagegen. Für Thomas Nickel, Ehrenpräsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) und Vorsitzender der Kommission, die den Entwurf für die neue Satzung erarbeitet hatte, war es ein sichtlich emotionaler Moment. Bürger-Schützen-Verein entscheidet über Mitgliedschaft von Frauen Mitgliederversammlung in Neuss am Sonntag Bürger-Schützen-Verein entscheidet über Mitgliedschaft von Frauen Die neue Satzung soll am 1. Juli 2025 in Kraft treten. Mitmarschieren dürfen Frauen damit allerdings nicht. Die traditionellen Umzüge, Paraden und Versammlungen am und im Vorfeld des Schützenfestes – Ausnahme wäre die Zog-Zog-Versammlung – bleiben den männlichen Regimentsschützen vorbehalten. Dass die neue Satzung erst ab dem 1. Juli 2025 gilt, wird mit der praktischen Umsetzung der Satzung im Detail sowie den entsprechenden Änderungen im Vereinsregister begründet. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des NBSV hat damit nach Monaten einen Schlussstrich unter eine teils sehr kontrovers geführte Diskussion gezogen. Für 16 Uhr hatte Schützenpräsident Martin Flecken eingeladen. Das Interesse war hoch, viele Schützen drängten in die schnell gut gefüllte Stadthalle. Um 16.13 Uhr eröffnete Flecken die Sitzung, in der Nickel, das neue Regelwerk vorstellte. Zunächst waren 555 Stimmberechtigte im Saal, zu einem späteren Zeitpunkt waren es noch 552. Die Erläuterungen und die Diskussion verliefen ausführlich, ernsthaft und sachlich. Kleine Schritte mit großer Wirkung Schützen in Neuss entscheiden über Frauen-Mitgliedschaft Kleine Schritte mit großer Wirkung Für eine Änderung der Satzung war eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Digitale Geräte sollten für eine schnelle und sichere Abstimmung sorgen. Das wurde zu Beginn der Versammlung getestet. Testfrage: Erreicht die deutsche Fußballnationalmannschaft das Viertelfinale der Euro 2024? Das Ergebnis: 85,8 Prozent der Schützen votierten mit Ja. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die geänderte Satzung im Detail noch einmal erläutert. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten waren die Änderungen in den Korps präsentiert und diskutiert worden. Auch konnten Änderungsvorschläge gemacht werden. In der Stadthalle warten neben den Schützen auch zwei Frauen gespannt auf das Ergebnis: Constanze Stroeks und Sandra Maria Breuer hatten in der Satzungskommission mitgearbeitet, ebenso wie 15 weitere Schützen aus dem Komitee, den Korps sowie dem Schützenlustzug „Fein raus“, der sich für eine Frauen-Mitgliedschaft im NBSV stark gemacht hatte. Im Verlauf der Diskussion hatte sich unter anderem auch Tobias Grosse-Brockhoff zu Wort gemeldet. Er plädierte dafür, dass Mitglieder des NBSV einen Neuss-Bezug haben müssen. Paul Neuhäuser stellte den Antrag, dass alle Vereinsmitglieder Regimentsschützen werden können. Das würde auch Frauen ermöglichen, im Regiment aktiv mitzumarschieren. Als weitergehender Antrag wurde darüber zuerst abgestimmt. Neuhäuser konnte sich mit seinem Vorschlag in der Abstimmung jedoch nicht durchsetzen: 25 Prozent stimmen dafür, 75 Prozent dagegen, elf Schützen enthalten sich. Es blieb also beim Satzungsentwurf der Kommission, der Frauen als Vereinsmitglieder, jedoch nicht als Regimentsschützinnen vorsieht. Um kurz vor 18.30 Uhr bekam genau dieser Satzungsentwurf die nötige Mehrheit. Jubel brach aus und Thomas Nickel konnte sich über Schulterklopfen und Anerkennung freuen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Neusser Bürger-Schützen stimmen für Frauen im Verein

