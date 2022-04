Kardinalfrage in Neuss-Weckhoven gestellt : Schützenfest in Weckhoven – aber noch kein Königsbewerber

Weckhoven „Zoch, Zoch“: Mit diesem vielstimmig vorgetragenen Ruf beantworteten die rund 120 Teilnehmer der Generalversammlung die so genannte Kardinalfrage, die Präsident Dieter Moll sogar in Versform gekleidet hatte.

Ja, so die Übersetzung, vom 11. bis 14. Juni wird in Weckhoven Schützenfest gefeiert. Die Vorbereitungen dazu laufen und beschränken sich nicht nur auf die Verpflichtung von Musikzügen und Absprachen mit dem Festwirt. Anlass für den Mehraufwand schafft das Kneipensterben im Ort, in dem mit dem „Davids im Engels“ nur noch ein Lokal existiert. Zu wenig für ein Regiment von rund 500 Schützen. Deshalb sind zusätzliche Bierstände am Lindenplatz, der Hoistener Straße und gegenüber der Provinzial-Versicherung vorgesehen.