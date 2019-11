Brauchtum in Neuss : Zwei Neue im Komitee der Schützen in Holzheim

Holzheim „Wir haben zwei gute Kandidaten, die wir den Schützen vorschlagen.“ Mit dieser Feststellung nahm Präsident Hans Rütten schon einmal ein wenig Druck aus dem Kessel einer Generalversammlung, die wichtige Personalentscheidungen zu treffen hatte.

Zunächst galt es, einen vorläufigen Kassenbericht und den Jahresrückblick zu beurteilen. Mit einer guten Wirtschaftslage geht der Verein ins neue Jahr. Geschuldet einem Plus an Spenden, Zeltbesuchen und Mitgliederzuwachs. „Ich kann eine gute Abschlussbilanz übergeben“, so Erik Busch. „Eine Anregung und Appell, sich in welcher Position auch immer für die Gemeinschaft zu engagieren.“ Anlass für Präsident Hans Rütten, in seinem Jahresrückblick von beeindruckenden Paraden und Umzügen zu berichten, trotz fehlendem Schützenköngspaar ein großes, wenn auch anderes Fest gefeiert zu haben. Und Anlass, mit neuen Konzepten nach vorn zu blicken. Etwa auf Anregung des Arbeitskreises Nachwuchsförderung 2020 einen Jungschützenkönig zu ermitteln. „Um diese Würde kann sich die Jugend zwischen 12 und 16 Jahren bewerben. Obwohl wir auch diesen König feiern wollen, ist dieses Amt ohne große Verpflichtung“, so Rütten. Außerdem werde es im kommenden Jahr zum Schützenfest wieder eine Bühne geben, auch wenn sich kein Königspaar finden sollte. Wobei, wie am Sonntag in der Mehrzweckhalle zu hören war, das Weglassen der Bühne aus den Kreisen der Schützen angeregt worden sei.