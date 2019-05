Königsehrenabend in Neuss-Gnadental : Gnadentaler Schützen ehren ihre Majestät

Gnadental Am Königsehrenabend fand das Komitee um Majestät Volker Köhler-Linden persönliche Worte.

Köhler-Linden, der bereits im Amtsjahr 2013/2014 königliche Luft schnupperte, als Prinz an der Seite von Eckhard Linden, haben in diesem Jahr die Rollen getauscht. In der Laudatio von Dutiné wurde die Reiselust des Königpaares in den Vordergrund gestellt. Die Reisen nach Norwegen und Namibia und die Leidenschaft für Opern fanden außerdem Erwähnung. Besuche in Opernhäusern in Sydney, Mailand und New York dienten als Beleg für die königliche Reiselust.