Nach Skandal um Lied „L‘amour toujours“ Neusser Schützen gegen Verbot für Partyhit

Das Lied „L‘amour toujours“ kommt zum Schützenfest in Neuss nicht auf den Index. Das betonte Schützenpräsident Martin Flecken, nachdem er mit dem Komitee am Dienstagabend darüber beraten hat, wie man angemessen auf den Eklat vor einem Sylter Nobel-Lokal reagiert. Dort hatten Jugendliche zu diesem Hit von Gigi D`Agostino nationalistische und rassistische Parolen gegrölt. Videos davon, die in sozialen Medien verbreitet wurden, sorgten bundesweit für Empörung. Würde man darauf mit einem Verbot des Liedes reagieren, so Flecken, „würde man letztlich nur den Rechten weichen“. Denn was wäre, gibt er eine im Komitee diskutierte Frage wieder, wenn solche Kräfte Beethovens fünfte Sinfonie für ihre Zwecke instrumentalisieren würden? „Würde man die dann auch aufgeben?“