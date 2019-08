Schaufensterwettbewerb in Neuss : Schützen-Fenster mit Grenadier, Karussellpferd und Rosen

Schaufensterwettbewerb in Neuss

Neuss Die Galeria Kaufhof Neuss hat sich herausgeputzt für eins der wichtigsten Ereignisse der Stadt.

Am letzten August-Wochenende herrscht in Neuss bekanntermaßen Ausnahmezustand zum Bürger-Schützenfest. Im Rahmen der Feierlichkeiten findet auch ein Schaufensterwettbewerb statt. Alle Händler sind aufgerufen, das Thema Schützenfest in ihrer Dekoration auf kreative Art und Weise umzusetzen.