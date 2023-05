200 Jahre Neusser Bürger-Schützen Spendenspurt der Schützen eröffnet Sommernachtslauf

Mindestens 200 Schützen sollen in einer „Uniformierten Klasse“ an den Start gehen, wenn am Samstag, 3. Juni, der Sommernachtslauf aus der Innenstadt eine Sportarena macht. Das wünscht sich die TG Neuss als Veranstalter, wünscht sich aber auch das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV), der mit dem Schützenlauf in das Jubiläumsprogramm seines 200-jährigen Bestehens startet. Nicht zuletzt aber wünscht sich auch Schützenkönig Marc Hillen eine breite Beteiligung, denn jeder Starter läuft auch für für den guten Zweck – nämlich den von Hillen initiierten Verein „Schützen gegen Krebs“.