Check-in-Berufswelt in Neuss Schülern fällt die Berufswahl schwerer als vor einigen Jahren

Was sie nach dem Schulabschluss machen möchten wissen viele Schülerinnen und Schüler nicht. Die Jugendlichen seien wesentlich weniger entscheidungsfreudig als noch vor ein paar Jahren, berichtet Dagmar Tolkmitt, die Koordinatorin für berufs- und studienvorbereitende Maßnahmen am Erzbischöflichen Berufskolleg Neuss. Den Ursprung dieser Entwicklung vermutet Tolkmitt bei der Corona-Pandemie: „Viele Angebote sind weggefallen und der Austausch unter den Schülern konnte auch nur sehr begrenzt stattfinden“, erklärt sie. Umso wichtiger sei es, den Schülern in dieser Zeit mit diversen Angeboten neue Perspektiven zu eröffnen. Dazu gehört auch die „Check In Berufswelt“-Messe, die am vergangenen Mittwoch im Forum des Erzbischöflichen Berufskolleg Neuss Marienhaus (EBK) an der Rheinstraße stattfand. Neben Schülern der örtlichen Lehreinrichtungen und deren Eltern waren auch Interessierte aus Schulen in Dormagen angereist, um die 15. und bisher größte „Check In“-Messe mit 60 teilnehmenden Unternehmen zu besuchen.