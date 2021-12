Studio in Neuss : Schülerinnen gestalten Ausstellung im Museum

Neuss Im Clemens-Sels-Museum öffnet am Donnerstag eine neue Studioausstellung: Gestaltet wurde sie von Schülerinnen des Gymnasiums Marienberg - passend zur aktuellen Schau über die Tänzerin Loïe Fuller.

Es geht aber auch um die Tänzerin als Person, die mit ihrem Wirken zu einem Gesamtkunstwerk wurde. Unter der Leitung ihres Lehrers Olaf Gruschka fertigten die Schülerinnen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Unterricht am Original“ fotografische Gruppenarbeiten zu der Sonderausstellung an. Dabei setzten sie sich kreativ mit den Werken auseinander – die Ergebnisse werden nun im Museum präsentiert.

Die Studioausstellung wird am Donnerstag, 13 Uhr, von der Kuratorin Anita Hachmann eröffnet, der Eintritt und die Teilnahme sind kostenfrei. Die komplette Sonderausstellung „Loïe Fuller – Tänzerin aus Licht und Farbe“ kann noch bis Sonntag, 30. Januar, besucht werden. Und wer die Schau nicht selber erkunden möchte, hat jeden Sonntag die Gelegenheit, an einer Führung teilzunehmen. An diesem Sonntag werden gleich zwei Touren angeboten: einmal um 14 und einmal um 15.30 Uhr. Die Teilnahme an der Führung kostet vier Euro zuzüglich Eintritt.