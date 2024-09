„The Piano“ auf Vox Sanie aus Neuss will Mark Forster und Igor Levit begeistern

Das Klavier gehört in Deutschland zu den beliebtesten Instrumenten: Und nun steht es im Mittelpunkt eines neuen Formats, das am Dienstag auf dem Fernsehsender Vox angelaufen ist. „The Piano“ heißt die Show, bei der bislang unentdeckte Talente aus der ganzen Bundesrepublik ihr Können am Klavier zeigen. Eine der Teilnehmerinnen kommt nach Angaben der Produktionsfirma aus Neuss: Sanie ist 17 Jahre alt und kam im Alter von zwei Jahren aus Bulgarien nach Deutschland. Schon früh habe sie ihre Leidenschaft für das Klavierspielen entdeckt – jenes Instrument sei für sie auch zu einem persönlichen Zufluchtsort geworden. „Es gab viele Höhen und Tiefen“, erzählt die 17-Jährige. „Ich wurde viel in der Grundschule gemobbt, weil ich ein bisschen dick war und nicht so gut Deutsch konnte. Das alles hat mich zum Klavier gebracht!“