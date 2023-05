Jungforscherin aus Neuss Forschung zu Pferdehaaren führt zu Erfolg

Die 13-Jährige überzeugte die Jury mit ihrer Forschung zu Reißfestigkeit von Schweifhaaren bei Pferden. „Man sagt, dass man Schweifhaare nicht bürsten soll, weil sie so lange zum Nachwachsen brauchen“, erzählt die Schülerin, die als Kind mit dem Reiten angefangen hat. Sie habe sich daraufhin die Frage gestellt, ob die lange Zeit zum Bilden einer solchen Haarstruktur auch eine besondere Reißfestigkeit bedeute. „Die Jury war begeistert davon, wie viele Versuchsreihen und Messergebnisse Viktoria gesammelt hat und wie sie sie ausgewertet und diskutiert hat“, erzählt Viktorias betreuende Lehrerin Claudia Kauerz. „Ich bin natürlich unglaublich stolz auf Viktoria, auch wenn ich selbst mit dem Projekt an sich kaum etwas zu tun hatte.“ Die junge Forscherin habe sehr selbstständig an ihrem Projekt gearbeitet, auch von ihren Eltern habe sie Unterstützung bekommen.