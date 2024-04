Mitmachprojekt an Neusser Grundschulen Schüler tauschen Klassenzimmer gegen Zirkuszelt

In Hoisten erlebt die Lehrerin Tina Wolfertz die Zirkuswoche zum ersten Mal und ist hingerissen: „Schon beim Betreten des Zirkuszeltes haben die Schüler gespürt, dass nun etwas ganz Besonderes passiert,“ so die Klassenlehrerin der 1b. „Alle waren schon vorher sehr gespannt und aufgeregt und sind nun ganz Ohr bei den einführenden Worten.“ Die Artistengruppen sind jahrgangsgemischt und der „Zirkus-Effekt“ hallt positiv nach, wie Adi Leweke aus Erfahrung weiß: „Für das Wir-Gefühl der Schulgemeinschaft ist diese Woche von besonderer Bedeutung und für das individuelle Kind ist es ein nachhaltiges Erlebnis und eine tolle Erinnerung an die Grundschulzeit.“ Aber vor allem, und da sind sich alle Artisten, Lehrer und Eltern in Hoisten und Norf einig, macht die Zirkuswoche riesigen Spaß.