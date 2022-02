Bis März in Neuss : Schüler präsentieren Zwischenwelten im Clemens-Sels-Museum

Neuss In der Reihe „Unterricht am Original“ zeigen Oberstufenschüler ihre vom Symbolismus inspirierten Arbeiten, bei denen es auch um Identitätssuche geht.

Junge Erwachsene haben sich ein Jahr lang mit ihrer eigenen „Innenwelt“ und der Resonanz derer um sie herum beschäftigt: All das geschah im Projektkursus des Pascal-Gymnasiums Grevenbroich zum Oberthema „Zwischenwelten“: Dabei stand für die Schüler auch die Suche nach ihrer eigener Identität und ihrem Platz in der Welt im Fokus. Ihre Gedanken dazu haben die jungen Erwachsenen in der Kunst festgehalten, gleichzeitig war es ein Prozess der Selbstfindung. So entstanden neben Gemälden und Zeichnungen auch Installationen und digitale Arbeiten. Die sind nun im Studio des Clemens-Sels-Museums in Neuss im Rahmen der Ausstellungsreihe „Unterricht am Original“ bis zum 3. März zu sehen.