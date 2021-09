Neusser Schüler befragen Bundestags-Kandidaten : Wer kriegt mein Kreuz?

Info

Votum Am Mittwoch wurde nicht nur gefragt und geantwortet, sondern auch ausgewertet. So konnten die Schüler sowohl vorab als auch nach der Fragerunde die Wahl simulieren und per QR-Code übers Smartphone für einen Kandidaten stimmen. Diesbezüglich darf sich Daniel Rinkert als Sieger fühlen: Er konnte mit neun hinzugewonnen Stimmen am meisten zulegen.

Die Regeln Insgesamt gab es vier Räume und vier teilnehmende Kandidaten. Hermann Gröhe (CDU), Daniel Rinkert (SPD), Petra Schenke (Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (FDP) konnten somit digital von Raum zu Raum wechseln, um sich den Fragen der Schüler zu stellen. Die Zeit war jedoch begrenzt – pro Raum standen 15 Minuten zur Verfügung.

Eigenständig Die Schüler – im Alter zwischen 17 uns 21 – wurden in den Räumen zwar von je einem Lehrer begleitet, die Begrüßung und Gesprächsführung übernahmen jedoch vollständig die Erstwähler.

Technik Positives Beispiel für Digitalisierung an Schulen: Trotz der herausfordernden Aufgabe, mit vier Kandidaten in verschiedenen Räumen per Webcam eine Gesprächssituation zu schaffen, klappte die Übertragung und technische Umsetzung nahezu reibungslos.