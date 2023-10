Gesamtschule an der Erft in Neuss Schüler thematisieren plagende Coronazeit

Gemeinsam mit den Künstlern des Kulturforums Alte Post entwickelten sie im Rahmen einer Projektwoche ein Theaterstück zum Thema Freundschaft. In kleinen Gruppen haben sie dabei intensiv zusammen gearbeitet. Unterstützt von Kiki Sismanidou und Dennis Palmen von der Alten Post haben sie das Stück geschrieben und mit Hilfe von Eva Pehar und Angelika Vienken das Bühnenbild entworfen. Einen zum Thema passenden Tanz studierte Silke Schuster mit einem Teil der Gruppe ein, während Tim Steiner mit anderen Schülern ein passendes Lied schrieb und dieses instrumental untermalte. Die Kinder wählten als Plot zwei verfeindete Städte – Richy City und Lonely City. Die Bewohner können sich nicht ausstehen und lästern übereinander, was das Zeug hält. Sicher kennen einige von den Schülern dieses Verhalten aus ihrem Alltag und es war ihnen ein Bedürfnis, dieses Verhalten anzuprangern, aber auch einen Lösungen aufzuzeigen. Die Tänzer stellen den Konflikt der verfeindeten Städte schwungvoll dar, nehmen aber auch eine mögliche Versöhnung schon vorweg. Und als ein riesiges Monster beide Städte bedroht, müssen die Bewohner beider Städte tatsächlich gemeinsam eine Lösung finden. Am Ende fordert Detektiv Julian das Publikum aus Mitschüler, Eltern und Lehrer dazu auf, über Menschen in ihrem Umfeld nachzudenken, die sie vielleicht nicht so gerne mögen und diesen Menschen noch einmal unvoreingenommen gegenüber zu treten. Die Schüler haben sich das in jedem Fall vorgenommen.