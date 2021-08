Wie bei einer Marsexpedition : Schüler bauen eigenen Roboter

Neuss Mit Hilfe eines 3D-Druckers bauen Schüler der Gesamtschule an der Erft ihren eigenen Marsroboter nach. Eine Firma hilft dabei. Bald wollen sie an einem Wettbewerb teilnehmen.

Die Europäische Weltraumorganisation (esa) plant, den roten Planeten 2022 mit ihrem Marsroboter ExoMarsRover zu erforschen. Und so einen Roboter baut ein Schülerprojekt der Gesamtschule an der Erft in Zusammenarbeit mit der Firma Suthom jetzt nach. Dirk Wollert, Lehrer für Physik, Informatik, Philosophie und Englisch, hat das Vorhaben an der Schule maßgeblich vorangetrieben. „Wir haben über einen Discord-Channel schon mit Leuten von der esa Kontakt gehabt. Die sind begeistert davon, dass wir das hier machen“, erzählt Wollert. An dem einwöchigen Projekt nehmen 20 Schüler und vier Lehrkräfte teil, die an verschiedenen Stationen in der Schule unterschiedliche Teile des Roboters fertigen. „Die Schüler könne die Elemente hier selbst modifizieren und gestalten“, erzählt Sebastian Tanner, der Informatik, Sport und Gesellschaftslehre an der Gesamtschule unterrichtet. Die Software des Roboters funktioniert auf Basis der Programmiersprache Python, deren Grundlagen die Schüler vermittelt bekommen. Aber es bleibt nicht nur bei der Software. Auch die Hardware des Roboters, also die äußeren Komponenten, werden von den Schülern gebaut. So lernen sie zum Beispiel Löten und den Umgang mit 3D-Druckern, von denen die Schule selber einige besitzt. Finanziert wird das Projekt durch die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi) und der Initiative „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ des Schulministeriums. Teilgenommen haben Schüler der Klassen sieben bis 13. Jagandeep (19) findet die Zusammenarbeit mit den jüngeren Jahrgängen gut. „Ohne Teamarbeit geht hier gar nichts“, sagt er. Sein Berufswunsch ist Astronaut, dafür seien das Projekt und gerade die Arbeit an der Mechanik und Elektronik des Roboters eine gute Vorbereitung. „Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist die Auslebung der eigenen Kreativität der Schülerinnen und Schüler“, erklärt Schulleiterin Elsbeth Faber. Außerdem liege ein Fokus auf der Vermittlung von Grundwissen im Programmieren und anderen Bereichen des MINT-Spektrums, also die Studiengänge Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dorothy Heber, Referendarin für Französisch und Englisch, sieht auch für ihren Fachbereich einen Nutzen im Projekt. „Ich könnte mir vorstellen, Körperteile im 3D-Drucker zu erstellen und die Kinder damit Vokabeln lernen zu lassen.“ Für sie sei das Projekt fachliches Neuland, aber sie arbeite sich gerne in die Materie ein. Und so haben nicht nur die Schüler der Gesamtschule an der Erft, sondern auch die Käthe-Kollwitz Gesamtschule, das Lehrpersonal der Gesamtschule an der Erft und die Suthom GmbH eigene Marsroboter gebaut. Diese vier sollen zum Abschluss auf einem Parcours gegeneinander antreten. Der springende Punkt dabei soll die unebene Oberfläche des Austragungsortes werden. Eben so, wie es auf dem Mars auch sein wird. Sophie Berns