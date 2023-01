Model United Nations Schüler debattieren über nukleare Waffen

Die MUN-Konferenzen stehen für Model United Nations und sind weltweit Planspiele, in denen Teilnehmer in die Rollen von Delegierten der Vereinten Nationen schlüpfen. Auch das Nelly-Sachs-Gymnasium organisiert solche „hauseigene Konferenzen“, in diesem Jahr findet sie zum zehnten Mal statt. Doch nicht nur Schüler des Neusser Gymnasiums nehmen an dem Planspiel teil, auch Jugendliche des Quirinus-Gymnasiums, der International School on the Rhine, aus Solingen und sogar Schüler aus den Niederlanden sind zu der diesjährigen MUNelly-Konferenz erschienen. Organisiert wird das meiste von den Schülern selbst – bis hin zu den Sponsoren. „Es läuft viel in Eigenregie“, betont Corina Kapp, Englischlehrerin des Neusser Gymnasium.