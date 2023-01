Kulturforum Alte Post in Neuss Gesamtschüler beschäftigen sich in Ausstellung mit Auschwitz

Es entstanden Projektarbeiten, Bilder, Installationen und Modelle, die nun im Keller und der ersten Etage des Kulturforums Alte Post präsentiert wurden. Dazu gehört etwa ein Film, der aus einem Zeitzeugeninterview entstanden ist, andere Schüler recherchierten die Hintergründe zu Deportationen, die in ihrer Heimatstadt stattgefunden haben. Eine weitere Arbeit legte einen besonderen Fokus auf die Deportationen der Sinti und Roma in Neuss. Während die Recherchen größtenteils im Schulunterricht stattfanden, wurden die künstlerischen Arbeiten vor Ort in der Alten Post fertig gestellt.