Schriftsteller Renas Sido aus Neuss : Post von Merkel

Unterstützt von der Integrationsabteilung der Caritas in Person von Ines Kolender gelang es Renas Sido, sich in Deutschland einzugliedern. Foto: Ines Kolender

Neuss Im Jahr 2015 flüchtete Renas Sido nach Deutschland. Um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, schrieb der Neusser ein Buch – und bekam nun eine persönliche Nachricht von Angela Merkel.

Das war ihm sicherlich nicht in die Wiege gelegt, mit der ehemaligen Bundeskanzlerin einmal in Korrespondenz zu treten und ihr sein Buch zu schicken. Doch am Mut zur rechten Zeit hat es Renas Sido noch nie gefehlt, und das vor allem auf seiner jahrelangen abenteuerlichen Flucht nach Europa. An Irritationen hatte es im Anschluss an das berühmte Zitat von Angela Merkel („Wir schaffen das“) keinen Mangel. Von einer unbedachten emotionalen Äußerung war da die Rede, einer Einladung zum Überrennen der Grenzen, von materieller Überforderung eines ganzen Landes und ähnlichen Zumutungen. Längst haben sich die Gemüter wieder beruhigt und die Flüchtlingsströme überschaubaren Dimensionen angenommen.

Diese handschriftliche Nachricht ließ Ex-Kanzlerin Angela Merkel Renas Sido zukommen. Foto: Ines Kolender

Renas Sido, 29 Jahre alt, hat schlimmste Zeiten an seinem eigenen Leib durchlitten. Das ist ganz wörtlich zu nehmen, wenn er beispielsweise an seine Schulzeit denkt. Sie war von geistlosem Drill und blanker Willkür bis zur körperlichen Züchtigung beherrscht. Und so verließ er als 17-Jähriger die Schule ohne Abschluss und kehrte seinem Land den Rücken. Sein Traum war Europa. Und nicht zuletzt hatte er sich in den Kopf gesetzt, einmal zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen.

Die Flucht führte ihn im Schlauchboot übers Mittelmeer. Auch die Balkanroute war von Lesbos aus „im Programm“ sowie die Ankunft am 5. September 2015 in Deutschland. Kräftig unterstützt von der Integrationsabteilung der Caritas in Person von Ines Kolender gelang es ihm, sich in der völlig anderen hiesigen Gesellschaftsordnung einzugliedern. Exemplarisch stehen dafür seine Ausbildung als Fachkraft für Logistik und die feste Anstellung bei der Spedition Hergarten in Neuss.

Überfüllter Zug von Mazedonien nach Serbien. Foto: Ines Kolender

Doch die Erinnerung an die Grausamkeiten und Entbehrungen des Fluchtwegs ließen Renas Sido nicht los. „Du hast so viel erlebt, das reicht doch für ein ganzes Buch“, das hat ihm ein behandelnder Psychologe mit auf den Weg gegeben. Und allmählich wurde aus der Idee auch der Plan. Angela Merkels Mut machende Aussage hat er für sich persönlich als Ansporn gesehen. Sein Deutsch ist mittlerweile exzellent, und er weiß auch bereits ziemlich gut, wie seine neuen Landsleute ticken.

In anderthalb Jahren wurde sein Buch aus der Taufe gehoben. Zu der Zeit gehörte Dorota Hegerath als Integrationsbeauftragte der Aktion „Neue Nachbarn“ der Caritas-Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH Neuss, zu den tatkräftigen Unterstützerinnen. Unfassbare Strapazen, menschliche Abgründe, auch entspannte Intervalle – alles das hat seinen entbehrungsreichen Weg gesäumt. Nie hat er das Ziel aus den Augen verloren, stets an sich selbst geglaubt und oft genug sogar kräftige Hilfe aus völlig überraschender Richtung erhalten.

Das Cover des Buches „Wo sind meine Olivenbäume?“. Foto: Ines Kolender

Alles das ist in klarer Diktion nachzulesen. Im März dieses Jahres ist der Band „Wo sind meine Olivenbäume? Auf Umwegen von Syrien ins Rheinland“ erschienen. Die Medien sind darauf aufmerksam geworden mit Radio-Interviews, eine Sendung im privaten kurdischen Fernsehsender, Online-Lesungen und geplanten weiteren Terminen. Die Olivenbäume im Titel sind nichts weniger als eine berührende Chiffre für die verlorene Heimat, jedoch auch ein Symbol der Hoffnung.