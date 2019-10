Kostenpflichtiger Inhalt: Further Straße in Neuss : Schraubenfabrik wird abgerissen

Letzte Aufgabe für die Fabrikmauer wird sein, die Abbruchbaustelle zu schützen. Zuletzt aber fällt auch sie, genau wie das Verwaltungsgebäude daneben. Foto: Helga Bittner

Neuss Vier Jahre nach dem Ende der letzten Schicht an der Further Straße beginnt jetzt der Abriss der ehemaligen Schraubenfabrik Bauer & Schaurte. Die Bema-Gruppe will auch das Verwaltungsgebäude entfernen. Die Politik reagiert besorgt.