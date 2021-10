Einsatz in Neuss : Schon wieder eine Schlägerei am Hauptbahnhof

Schon wieder eine Schlägerei am Hauptbahnhof

Einsatz in Neuss

Neuss In der Nacht zu Sonntag mussten mehrere Streifenwagen sowie Rettungskräfte zum Marienkirchplatz ausrücken. Der Grund: Nur unweit des Neusser Hauptbahnhofs kam es gegen 0.20 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, erlitt eine Person dabei eine blutende Verletzung im Gesicht, verweigerte allerdings die Fahrt in ein Krankenhaus. Da mehrere Tatverdächtige entkommen konnten, wurde eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen zufolge soll auch auf mindestens eine am Boden liegende Person eingeschlagen beziehungsweise -getreten worden sein. Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar, Festnahmen gab es keine, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Schlägerei geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.