Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Erneut mehrere Diebstähle aus Autos in Neuss

Immer wieder kommt es in letzter Zeit zu Autoaufbrüchen im Rhein-Kreis und auch in der Stadt Neuss. Am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurden Polizeibeamte etwa zur Augustinusstraße gerufen. Diebe hatten an einem Citroën Berlingo eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen zwei E-Scooter der Marke Xiaomi gestohlen.