Serie von Geldautomatensprengungen : Unbekannte sprengen Geldautomat in Neuss - schon wieder

Es ist nicht die erste Geldautomatensprengung in diesem Jahr im Rhein-Kreis Neuss. Foto: Marc Pesch

Neuss In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.Mai gegen 3.45 Uhr, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten an der Schellbergstraße in Neuss.

Und schon wieder ist ein Geldautomat im Rhein-Kreis Neuss Dieben zum Opfer gefallen. Das Selbstbedienungsterminal eines Neusser Geldinstituts war im Inneren eines Einkaufscenters an der Schellbergstraße in Neuss installiert, teilte die Polizei mit. Durch die Explosion wurden unter anderem Zwischenwände und Deckenverkleidungen in dem Center teilweise erheblich beschädigt. Der Bereich um den Automaten und das Gerät selbst wurden vollständig zerstört. Hinweise auf das verwendete Sprengmittel liegen derzeit noch nicht vor. Ebenso ist bislang unklar, wie viele Täter an der Tat beteiligt waren und ob die Täter Bargeld erbeuten konnten.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten nach der Tat mit einem schwarzen, neuwertigen Wagen, möglicherweise einem VW Golf 8, über die Schellbergstraße/Am Goldberg in Richtung Autobahn.

Überall liegt Geld herum, die Decke ist heruntergefallen und die Wände sind kaputt. Foto: Marc Pesch

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Zur Unterstützung bei der Tatortaufnahme erschienen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes NRW vor Ort. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge mit zurückliegenden Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr wird ein Geldautomat im Rhein-Kreis Neuss gesprengt. Anfang des Jahres waren es alleine sieben Geldautomatensprengungen in nur fünf Wochen.

(NGZ)