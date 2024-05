Neue Wege bei der Berufsorientierung Schon mehr als 300 Schüler im Pop-up-Store der IHK in Neuss

Die Eröffnung liegt erst zwei Wochen zurück und doch steht für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bereits fest: Ihr „Pop-up-Store Ausbildung“ in einem bislang leer stehenden Ladenlokal am Markt in Neuss ist ein Erfolg, der Nachahmer verdient. „Wir haben in den ersten 14 Tagen bereits mehr als 300 Schüler zu Gast gehabt, die meisten kamen direkt im Klassenverband“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.