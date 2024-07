Ideen für nächste Kreation gesucht Die Neusser Schoko-Currywurst ist Geschichte

Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei? Das stimmt in Bezug auf die Schoko-Currywurst nur bedingt – da das Angebot nun eingestellt wurde, ist sozusagen noch mal ein „Ende“ hinzugekommen. Knapp sechs Wochen lang bot Marc Michael vom „Curry am Büchel“ eines der verrücktesten Kulinarik-Experimente des Jahres an, das eine ganze Reihe an Fernseh- und Radiosendern anlockte. Eine Currywurst mit Schokosoße, Streuseln und Erdbeere garniert. Was zunächst gewöhnungsbedürftig klingt, erfreute sich bei den Neussern tatsächlich großer Beliebtheit. „Manche sind mehrmals wöchentlich gekommen, um sie zu essen“, resümiert Michael, der bereits zu Beginn betonte, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handele.