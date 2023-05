Schockanruf in Neuss „Mama, ich habe eine Frau tot gefahren“

Betrüger, die versuchen, über das Telefon an Geld anderer Leute zu gelangen, greifen zu immer ausgefeilteren Methoden. Oft werden dramatische Geschichten ersonnen, weswegen Menschen ihren Angehörigen dringend aus einer schlimmen Notlage helfen und einen bestimmten Geldbetrag überweisen müssten. Immer setzen die Täter dabei auf einen Überrumpelungseffekt bei ihren Opfern, die dann nur allzu oft zahlen. In einem besonders perfiden Fall wurde jetzt auch versucht, ein Ehepaar aus Neuss in diese Situation zu bringen – zwar wurde kein Geld überwiesen, geschockt sind die beiden aber immer noch.