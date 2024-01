Neueröffnung im Meererhof Neuss bekommt ein Schnitzel-Kebab-Restaurant

Die Eröffnung des neuen kulinarischen Angebots hätte eigentlich schon stattfinden sollen, ein Wasserschaden in dem Objekt sollte dies jedoch verhindern. Eigentlich war zunächst geplant gewesen, zwei separate Schnell-Restaurants zu eröffnen. Eins mit türkischen Spezialitäten und eins mit einem Hauptaugenmerk auf Schnitzel-Semmel. „Als Wiener kenne ich mich mit Schnitzel aus“, machte Gülcem zuletzt deutlich. Nun hat man sich aber dazu entschlossen, einen Durchbruch in dem Objekt zu machen und beide Konzepte miteinander zu verbinden. „So können wir auch Sitzplätze anbieten“, sagt Gülcem, der auch beim jüngsten Genießertreff in der Stadthalle ordentlich die Werbetrommel rührte.