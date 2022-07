Flüchtlingshilfe in Neuss : Ukrainer lernen im Sprachcafé Deutsch für den Alltag

Das „Plaudercafe“ des Vereins „Schnelle Nothilfe“ organisiert Petra Lennertz, gemeinsam mit Lena Komarova, die als Bindeglied zur evangelischen Christuskirchengemeinde fungiert. Pfarrer Jörg Zimmermann und Ehefrau Ute (v.l.) unterstützen das Projekt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Mehr als 1000 ukrainische Flüchtlinge leben derzeit in Neuss. Was machen die eigentlich, wenn ferienbedingt alle Integrationskurse pausieren? Diese Frage stellte sich der Verein „Schnelle Nothilfe“ und fand eine Lösung.

Der Neusser Verein „Schnelle Nothilfe“ hat im Februar, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, schnell reagiert und versorgt seitdem nicht nur flexibel und unbürokratisch die Menschen vor Ort mit Spendenlieferungen, sondern engagiert sich auch umfangreich für die in Neuss wohnenden Flüchtlinge. Besonders willkommen und beliebt sind die offenen Angebote: Ein Sprachcafé, das in den Ferien an drei Vormittagen stattfindet, sowie das deutsch-ukrainische Begegnungscafé im Martin-Luther-Haus an der Drususallee, das seit Anfang April in Folge einer Initiative aus der der evangelischen Christuskirchengemeinde Neuss immer Mittwoch nachmittags ausgerichtet wird.

Olga Gibert verteilt Kopien an die neun ukrainischen Frauen, die an diesem Morgen in den sogenannten Friedensgarten hinter der Alten Post in die Neusser Innenstadt gekommen sind. „Zeit zum Sprechen“ heißt das Angebot, das die Ukrainerin eigeninitiativ an drei Vormittagen in der Woche anbietet. Unterstützung bekommt sie dabei vom Verein Schnelle Nothilfe und von Klaus Richter, stellvertretender Leiter des Kulturforums. „Mit dem Friedensgarten möchten wir einen Raum schaffen, in dem Geflüchtete und Neusser zusammenkommen können,“ erklärt er die Intention.

Info „Nothilfe“ organisiert Zeit zum Sprechen Zeit zum Sprechen Das Angebot besteht montags, mittwochs, freitags von 9 bis 12 Uhr im Friedensgarten des Kulturforums Alte Post an der Neustraße. Anmeldung bei Olga Gibert unter 0160 6902685. Deutsch-ukrainisches Begegnungscafé Das hat mittwochs 15.30 bis 17.30 Uhr im Martin-Luther-Haus geöffnet Mehr Infos schnelle-nothilfe.de

In den Ferien finden die Integrationskurse, die die meisten der Frauen besuchen, nicht statt, so dass das Sprachcafé nicht nur Abwechslung, sondern vor allem Gelegenheit bietet, die eigene Sprechpraxis zu verbessern.

An diesem Morgen steht der Vormittag unter dem Motto „Einkaufen“. Tatjana liest zunächst einen einfachen Text dazu laut vor – auf Deutsch – und bittet dann die Nächste, weiterzulesen: So geht es reihum weiter, auch die deutschen Gäste lesen langsam und laut etwas vor. Im Anschluss wird die Passage „auseinandergenommen“: Einzelne Vokabeln werden geklärt und übersetzt, typische Fragen und Antworten eingeübt und viele Vokabeln gelernt. Olga Gibert spricht gut Englisch und kann mit Petra Lennertz von der „Schnellen Nothilfe“ Verständnisprobleme schnell klären. Denn die einzig „erlaubte“ Sprache am Tisch, der liebevoll mit Getränken und Gebäck gedeckt ist, ist Deutsch.

Klaus Richter hat passend zum Thema einen großen „Verkaufstisch“ mit zum Teil selbstgebastelten Waren vorbereitet. Da wird ein gefaltetes Blatt Papier ganz einfach zu „einem Kilo Mehl“. In Rollenspielen werden nun Verkaufsszenen nachgespielt und dabei wird herzhaft gelacht. „Der Hut ist kaputt,“ empört sich „Einkäuferin“ Tanja, worauf „Verkäufer“ Klaus ihr eine Tube Klebstoff dazu anbietet. So macht Sprachelernen Spaß, und das Selbstbewusstsein wird mit jedem gesprochenen Wort größer.

Auch am Nachmittag ist die Stimmung offen und vertraut im Café Flair des Martin-Luther-Hauses an der Drususallee: Gut 60 Erwachsene und 22 Kinder und Jugendliche treffen sich dort wöchentlich, um für einige Stunden die Sorgen zu vergessen, bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch zu kommen, Landsleute zu treffen, aber zugleich auch Menschen aus Neuss zu begegnen, die mit Fachkenntnissen in verschiedenen Gebieten hilfreich sein können. Mitarbeiter von Caritas und Diakonie, Vertreter des Neusser Integrations- und Jugendamtes sowie einzelne Personen, die zu einem bestimmten Thema informieren können, kommen regelmäßig dazu. „Wir haben unsere Gäste kürzlich gefragt, wozu sie sich Informationen wünschen und versuchen nun wöchentlich den passenden Ansprechpartner dafür zu finden,“ erklärt Petra Lennertz. Sie gehört mit Ute Zimmermann-Thiel, Pfarrer Jörg Zimmermann und Lena Komarova zum Kernteam des Begegnungscafés, bei dem auch für altersgemäße Unterhaltung der Kinder und Jugendlichen gesorgt wird.