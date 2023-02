Ukraine-Hilfe aus Neuss Helfen als Herzensprojekt

Er erklärte sich bereit, die Transporte in die Fürbitten des Gottesdienstes einzubeziehen, für Sachspenden zu werben und die Sattelschlepper, die Hilfsgüter und die Fahrer unter Gottes Segen und Schutz zu stellen. Gebet und Segnung finden am Sonntag um 11.15 Uhr nach dem Hochamt und vor der Familienmesse um 11.30 Uhr in St. Quirin statt.