ÖPNV in Neuss : Schnellbus fährt ab April nach Düsseldorf

Neuss Die Schnellbuslinie SB 53 wird am 20. April ihre erste Fahrt antreten, wie die Stadtwerke Neuss, die gemeinsam mit der Rheinbahn Betreiber sind, bestätigt haben.

Jetzt steht fest: Der Schnellbus wird sogar noch weiter fahren als ursprünglich geplant. SPD-Stadtratskandidatin Verena Kiechle hatte dies im Bezirksausschuss Rosellen angeregt, die Betreiber griffen die Idee auf. Ursprünglich war Reuschenberg als Endhaltestelle festgelegt, jetzt soll der Bus am Stopp Moselstraße/Stadtwerke enden. „Das ist super für die Familien im Neusser Süden“, sagt Kiechle. In Richtung Düsseldorf ist die Endhaltestelle am Südpark.

Der Neusser und der Düsseldorfer Stadtrat haben sich zunächst auf eine zweijährige Probephase geeinigt. Gemeinsamer Betreiber der neuen Buslinie werden die Neusser Stadtwerke und die Rheinbahn. Der SB 53 wird von montags bis freitags fahren, zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 20 Uhr jeweils alle 30 Minuten, zwischen 10 und 15 Uhr jeweils stündlich. Der Bus fährt 19 Haltestellen an: Von der Moselstraße unter anderem an der Eissporthalle vorbei, über Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Rosellerheide und Allerheiligen über die Fleher Brücke und fährt in Düsseldorf die Universität an bis zum Südpark.