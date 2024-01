Erste Bilanz der Polizei und Feuerwehr Schneetreiben führt zu mehr als 55 Unfällen in Neuss

Der Wintereinbruch hat die Quirinusstadt erreicht – zum Leidwesen der Autofahrer. Schon wenige Stunden nach dem ersten Schneefall in Neuss verzeichnete die Polizei eine lange Liste an Unfällen in Neuss. Gegen 17.30 Uhr meldeten die Beamten 55 Einsätze. In einem Fall kam es zu zwei Verletzten, darüber hinaus handelte es sich aber vor allem um Verkehrsunfälle mit Blechschäden. Die Schadenshöhe konnte die Polizei am frühen Abend jedoch noch nicht beziffern.