Schnee-Fälle verzaubern die Stadt Leise rieselt’s in Neuss

(jasi) Spaziergänger, die sich behäbig ihren Weg über die weiße Decke bahnen. Kinder, die auf dem Vorplatz des Romaneum sichtlich vergnügt große Kugeln formen – Tiere, die auf dem Kinderbauernhof skeptisch dreinblicken in Anbetracht dessen, was da vom Himmel herunter rieselt: All das waren Szenen, die am Mittwoch im Neusser „Winter-Wunderland“ zu beobachten waren.