Einzelhandel in Neuss : Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft

Ebenso wie in der Innenstadt fällt auch die Bilanz des Rheinpark-Centers zum Weihnachtsgeschäft bislang gut aus. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Einzelhandel erwartet am Montag und Dienstag noch einmal starke Verkaufstage. Denn jetzt beginnt der Ansturm auf den Kauf von Last-Minute-Geschenken. Bislang fällt die Bilanz zum Weihnachtsgeschäft überwiegend positiv aus.

Schlussspurt! Das Weihnachtsgeschäft geht am Montag und Dienstag auf die Zielgerade, und der Neusser Einzelhandel ist nicht nur gut gerüstet, sondern zieht eine positive Bilanz. Im Rheinpark-Center zum Beispiel betont Anastasios Meliopoulos, dass er mit den Zahlen sehr zufrieden ist. „Wir haben im dritten Jahr nacheinander zugelegt. Im Grunde genommen hat das Weihnachtsgeschäft seit dem Black Friday am 29. November richtig losgelegt“, sagt der Center-Manager. Das spiegele sich in den Besucherzahlen. Im Dezember kamen im Schnitt täglich rund 17.500 Kunden zum Shoppen ins Einkaufscenter, im Jahresdurchschnitt liegen die Zahlen bei täglich zwischen 12.000 und 13.000 Gästen. Und noch stehen die letzten anderthalb Verkaufstage vor Heiligabend ja an.

Der Montag ist ein regulärer Einkaufstag. Am 24. Dezember hat der Einzelhandel in der Regel bis 14 Uhr geöffnet. Auch in der Innenstadt fällt die Bilanz des Weihnachtsgeschäfts positiv aus. Anke Kirschberg, Filialgeschäftsführerin von Galeria Kaufhof in Neuss, kann es als „gutes Jahr“ verbuchen. Dabei wird am 23. und 24. Dezember noch mit zahlreichen Kunden, die Last-Minute-Geschenke einkaufen, gerechnet.

Info Noch anderthalb Verkaufstage Öffnungszeiten Der Montag ist ein regulärer Einkaufstag. An Heiligabend ist der gesetzliche Ladenschluss um 14 Uhr. Die Einzelhändler rechnen damit, dass viele Kunden noch Last-Minute-Geschenke besorgen. Umsatzvergleich Er wird nach Abschluss des Weihnachtsgeschäfts vorgenommen. Laut einer Stimmungsumfrage des Handelsverbands NRW fällt das Fazit der Händler überwiegend positiv aus.

Christoph Napp-Saarbourg, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN), setzt unter das Weihnachtsgeschäft und die Stimmung in der City ebenfalls einen „Daumen rauf“. Mit den Besucherzahlen ist er zufrieden. „Unser Konzept, für eine attraktive Atmosphäre in der Innenstadt zu sorgen, ist aufgegangen. Die Leute sind gerne zum Einkaufen nach Neuss gekommen“, sagt Napp-Saarbourg. „Und noch steht der Schlussspurt ja erst bevor.“

Aber Besucherzahlen sind das Eine, viel entscheidender für die Händler ist der Umsatz. Da zeigt sich der Einzelhandel laut Handelsverband NRW überwiegend gut gestimmt. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Verbandes für das Rheinland, betont mit Blick auf eine Stimmungsfrage unter den Händlern: „Zwei Drittel der befragten Händler sind mit Kundenfrequenzen und Umsatzentwicklung bisher zufrieden.“ Hoch in der Kundengunst hätten bislang Spielwaren, Uhren, Schmuck und hochwertige Düfte gestanden. Im Bereich Unterhaltungselektronik seien große Fernseher, Smartphones und tragbare Lautsprecher besonders häufig gekauft worden.

In Neuss kommt auch der Stadtgutschein häufig als präsent unter den Weihnachtsbaum, wie Christoph Napp-Saarbourg erklärt. „Er ist oft gekauft worden“, sagt der ZIN-Vorsitzende. Partner, die den „Stadtgutschein“ als Zahlungsmittel akzeptieren, sind neben Geschäften auch Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Die teilnehmenden Partner – offiziell werden sie als „Akzeptanzstellen“ bezeichnet – des Angebots, das im Frühjahr an den Start gegangen ist, sind an Aufklebern an den Ladentüren gut erkennbar. Eine Übersicht findet sich unter www.stadtgutschein-neuss.de im Internet.