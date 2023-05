Stadt Neuss hat’s geprüft Schlechte Chancen für kleine Obdachlosen-Häuser

(jasi) Im Kampf gegen die Obdachlosigkeit wird man in Neuss wohl nicht auf sogenannte Wohnboxen zurückgreifen. Die Stadt hat sich jetzt – auf Antrag der „Fraktion Jetzt“ – Erfahrungswerte aus anderen Städten eingeholt, in denen die Mini-Häuser bereits zum Einsatz kommen. Dabei wurden Schwierigkeiten deutlich. In Düsseldorf werden die Wohnboxen zum Beispiel vom Amt für Integration und Migration nicht unterstützt, „da sie dem vorrangigen Ziel der Wohnungslosenhilfe, obdachlose Menschen in eigene Wohnungen zu bringen, nicht dienen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Auch aus Wiesbaden ist eine ähnliche Begründung zu hören.