Nach Vandalismus in Neuss Schlauchwehr wird jetzt überwacht

Der Wasserstand in der Obererft hat sich wieder der Normalität genähert. Aktuell weist nichts mehr darauf hin, was noch vor gut einer Woche für Fassungslosigkeit sorgte. Kostenpflichtiger Inhalt Noch immer fehlt von den Tätern jede Spur, die in einer nächtlichen Aktion dafür gesorgt hatten, dass Teile der Obererft trockengelegt wurden. In einigen Nebenarmen, die durch den Selikumer Park führen, war keinerlei Wasser mehr zu sehen.