Erneuter Vandalismus in Neuss Schlauchwehr an der Obererft erfolgreich repariert

Nach dem erneuten Vandalismus-Schaden an einem Schlauchwehr an der Obererft kann der Erftverband nun gute Nachrichten verkünden: Die Reparaturarbeiten wurden am Donnerstag abgeschlossen, die Gerüste entfernt und das Schlauchwehr wieder in Betrieb genommen. Das teilte Ulrich Muris, Abteilungsleiter Gewässerunterhaltung beim Erftverband, auf Nachfrage mit. Kostenpflichtiger Inhalt Obwohl die wiederholte Reparatur des Schlauchwehrs mit einigen Herausforderungen verbunden war und deshalb mehr Zeit in Anspruch nahm, konnte der Schaden gänzlich behoben werden.