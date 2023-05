Massenschlägerei in Neuss Trio wird von 20 Personen in der Innenstadt attackiert

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei – so teilte diese am Dienstag mit – soll es zwischen mehreren der beteiligten Personen bereits in den zurückliegenden Tagen zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen gekommen sein. Diese gipfelten nun offenbar darin, dass eine Gruppe von circa 20 Personen einen 20 Jahre alten Mann aus Neuss, seinen 24 Jahre alten Bruder und einen 27 Jahre alten Begleiter auf offener Straße attackierten. Dabei sollen die Angreifer auch Stangen und Äste als Waffen eingesetzt haben.