Neuss: Schlägerei in der Innenstadt

Bei einer Schlägerei in der Neusser Innenstadt wurde am Montag ein Mann verletzt. Das Opfer blieb nach einem Tritt gegen den Kopf bewusstlos liegen und musste behandelt werden.

In der Neusser Innenstadt wurden Passanten und Berufspendler am gegen 15.45 Uhr Zeugen einer Schlägerei, an der nach ersten Erkenntnissen drei Männer beteiligt waren. Das 33, 36 und 39 Jahre alte Trio hatte zuvor an der Promenadenstraße gemeinsam Alkohol konsumiert und war darüber in Streit geraten.