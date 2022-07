Einsatz in der Neusser Innenstadt : Schlägerei an der Hymgasse

Schlägerei an der Hymgasse

Einsatz in der Neusser Innenstadt

Der Einsatz erregte in der Innenstadt viel Aufsehen. Foto: NGZ

Neuss Polizisten mit gezückten Schusswaffen, eine vermeintliche Massenschlägerei – ein gebrochener Oberschenkel-Knochen. Ein Einsatz in der Neusser Innenstadt hat am Mittwoch Aufsehen erregt.

(jasi) Es waren Szenen, wie in einem Kriminalfilm, die sich am Mittwoch in der Innenstadt abspielten. Mit gezückten Schusswaffen betraten Polizeibeamte um kurz nach 17 Uhr die Hymgasse, weil Zeugen dort zuvor eine Massenschlägerei gemeldet hatten. Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass es zu einem eskalierten Streit zwischen lediglich zwei Personen gekommen war.